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Поставки газа из России в Финляндию прекратятся утром 21 мая

Виктория Шанина
Сегодня в 15:20

Российский «Газпром экспорт» уведомил финскую государственную энергетическую компанию Gasum о приостановке поставок природного газа. Об этом говорится в пресс-релизе Gasum.

Поставки природного газа из России в Финляндию по договору будут прекращены 21 мая в 7 утра.

Власти Финляндии планируют восполнить нехватку газа из других стран по трубопроводу Balticconnector, идущий из Эстонии. Газовые станции Gasum продолжают работать в штатном режиме.

«Очень жаль, что поставки природного газа по нашему контракту будут приостановлены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и, при условии, что в газотранспортной сети не будет никаких сбоев, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — заявила гендиректор компании Мика Вильянен.

Ранее Gasum отказалась переходить на оплату газа в рублях по требованию России.

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