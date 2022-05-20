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Марго Робби появится в новом фильме «Одиннадцать друзей Оушена» 0:52
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Марго Робби появится в новом фильме «Одиннадцать друзей Оушена»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:52

Киностудия Warner Bros. активно работает над ремейком фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Его снимет четырехкратный обладатель «Эмми» Джей Роуч, известный по фильмам «Знакомство с родителями» и «Скандал», сообщил Deadline.

Одну из ролей в картине исполнит австралийская актриса Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Тоня против всех»). Кого именно она сыграет, пока не раскрывается.

Известно, что сценарий ленты написала Кэрри Соломон. Действие фильма развернется в Европе в 1960-х годах. Продюсерами проекта выступят сама Робби, Том Акерли, Роуч, Мишель Грэм, Гэри Росс, Оливия Милч и Джози МакНамара.

В создании фильма принимают участие продакшн-компании LuckyChap, Everyman Pictures, Village Roadshow. Последняя частично финансирует проект. Съемки намечены на весну 2023 года.

Первый фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 1960 году, его снял Льюис Майлстоун. Он рассказал о ветеранах-десантниках, решивших ограбить казино в Лас-Вегасе. Ремейк картины создал в 2001 году Стивен Содерберг — у этой ленты вышло два продолжения, а также спин-офф «8 подруг Оушена».

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