Герхард Шредер и Маттиас Варниг покидают совет директоров Роснефти

Председатель совета директоров Роснефти, бывший канцлер Германии Герхард Шредер уходит из совета директоров компании. Вместе с ним совет покидает управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг.

Согласно сообщению пресс-службы Роснефти, Шредер и Варниг «сообщили о невозможности продления своих полномочий» в компании.

В Роснефти заявили, что с пониманием относятся к их решению и поблагодарили за поддержку.

Шредер возглавлял совет директоров Роснефти с 2007 года. После начала российской «военной операции» на Украине он сохранил свой пост, из‑за чего его раскритиковали в Германии. В недавнем интервью The New York Times Шредер заявил, что уйдет из совета директоров компании, если Россия прекратит поставки нефти и газа в Европу, чего, по его мнению, не случится.

Спустя несколько дней после интервью «Газпром» объявил, что прекратит поставки газа в Польшу и Болгарию из‑за отказа оплачивать энергоресурсы в российских рублях. Полного прекращения поставок в Европу не произошло.