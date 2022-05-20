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ЦБ отменяет запрет на короткие продажи с 1 июня

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:50

С 1 июня Центробанк отменит запрет на короткие продажи на биржевом рынке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на профучастников «Тинькофф инвестиции» и «ВТБ Мои инвестиции».

Кроме того, отменяется запрет на покупку валюты «с плечом» (на заемные средства). Такое решение было принято «в целях обеспечения законных интересов инвесторов на финансовых рынках».

Запрет на короткие продажи был введен 24 февраля. Тогда Банк России объяснил это необходимостью обеспечить защиту прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, а также для «снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности».

Короткие продажи, или шорт, — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми в настоящее время не владеет трейдер, то есть он берет их в долг у брокера. Участники рынка используют шорт в надежде заработать на падении стоимости актива. Это называют «игрой на понижение».

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