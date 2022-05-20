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Случаи заражения оспой обезьян выявили как минимум в 10 странах. ВОЗ созывает чрезвычайную встречу

Виктория Шанина
Сегодня в 13:58

В Бельгии выявили два случая заражения оспой обезьян, сообщает «Интерфакс». По данным РИА «Новости», о первом заболевшем в стране заявила также Германия.

Вместе с тем несколько случаев зарегистрировано в Австралии, Италии, Швеции, Испании, Великобритании, Португалии, Франции, Канаде и США. Таким образом, о заражениях оспой обезьян сообщили 11 стран.

По словам экспертов, у заболевших начинается кашель, головная боль, ломота в теле, поднимается температура, увеличиваются лимфатические узлы. По телу могут распространяться большие волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы, что внешне напоминает ветряную оспу (ветрянку).

Предположительно, заражение происходит воздушно-капельным путем. Также оспа может передаваться между животными и людьми.

Как отмечает «Интерфакс», лечения от оспы обезьян сейчас нет. Однако в некоторых случаях симптомы исчезают сами в течение 14–21 дня.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.

ВОЗ рассказывала про оспу обезьян еще в 2018 году. Тогда организация заявляла, что летальность варьируется в широких пределах в зависимости от эпидемии и составляет от 1% до 10%.

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