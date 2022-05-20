Суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

Суд в Набережных Челнах оштрафовал Моргенштерна* на 100 тыс. рублей по части 1.1 статьи 6.13 КоАП о пропаганде наркотиков с использованием интернета. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката артиста Сергея Жорина, суд признал рэпера «виновным в неправильных татуировках». Он также уточнил, что решение будет обжаловано.

Административное дело в отношении Моргенштерна было заведено 5 апреля из‑за пропаганды наркотиков в трех клипах на его песни.

Эксперты из Набережночелнинского государственного педагогического университета выявили, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.

* Моргенштерн признан иноагентом.