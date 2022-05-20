Netflix показал первые восемь минут из четвертого сезона «Очень странных дел»

Ролик посвящен доктору Мартину Бреннеру, который возглавлял секретные лаборатории, где проводились эксперименты над людьми. Он проводит занятие с ребенком по имени Десять, во время которого по непонятным причинам гибнут сотрудники больницы. События во фрагменте разворачиваются до начала первого сезона.

В сети появились первые восемь минут четвертого сезона «Очень странных дел». Первая часть сериала выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.

Кроме того, стрим-сервис опубликовал точный график выхода всех эпизодов. Согласно расписанию, 27 мая выйдут первые семь серий, а 1 июля — еще две. Седьмой эпизод будет длиться 1 час 38 минут, восьмой — 1 час 25 минут, девятый — 2 часа 30 минут.

Действие четвертого сезона развернется через полгода после финала предыдущего, а главные герои впервые окажутся порознь. Так, Лукас обрел популярность в баскетбольной команде, Дастин и Майк вступили в клуб «Адский огонь» по игре «Подземелья и драконы» в школе «Хоукинс», Макс пытается в одиночку пережить смерть сводного брата Билли, а Уилл и Одиннадцать стараются вписаться в школьный коллектив в Калифорнии.

Старым друзьям из «Хоукинса» предстоит столкнуться с еще более опасной сверхъестественной угрозой, но, разгадав эту страшную тайну, они смогут положить конец ужасам Изнанки.

В «Очень странных делах» снимаются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вольфхард, Милли Бобби Браун, Гатен Матараццо, Калеб МакЛоклин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Кара Буоно, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Джо Кири и другие.