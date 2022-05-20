Flume вернулся с новым альбомом «Palaces»

Австралийский электронщик Flume выпустил новый альбом «Palaces». На нем 13 треков, включая фиты с Oklou, KUČKA, Кэролайн Полачек и Деймоном Албарном из Gorillaz. Послушать релиз можно здесь.
Незадолго до выхода альбома Харли Стретен (настоящее имя артиста) говорил, что новый проект вдохновлен природой штата Южный Уэльс в Австралии. А в треках музыкант использует полевые записи, в том числе пение птиц.
Критики отметили, что на новом релизе Flume удается держать баланс между поп-звучанием и экспериментальной гличевой электроникой.
В загородный дом в Южном Уэльсе Flume перебрался в 2020 году, после начала пандемии. В интервью The Guardian он рассказал, что устал от городов и хотел скрыться на природе от искушений алкоголя и наркотиков. Сейчас он проводит в уединенном владении большую часть времени. У него есть грядки с помидорами, перцами, петрушкой, тыквой и картофелем.
«Palaces» завершает трилогию альбомов автралийского электронщика, которая началась с пластинки «Flume» в 2012 году и продолжилась «Skins» в 2016-м.