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Заморозка переговоров России и Украины, YouTube не будет заблокирован и другие новости дня
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Россия и Украина приостановили переговорный процесс 15:46
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Заморозка переговоров России и Украины, YouTube не будет заблокирован и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:41

Россия и Украина приостановили переговорный процесс. Об этом заявил как замглавы российского МИДа Андрей Руденко, так и советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Российские власти не намерены блокировать доступ к видеохостингу YouTube, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что перед страной стоит задача создать качественный и конкурентоспособный аналог американской видеоплатформы.

И еще на тему соцсетей в России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки сервисов Meta (признана экстремистской организацией, запрещена в России). Это произойдет в случае соблюдения компанией законов страны.

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Руководство страны заявило о намерении войти в Североатлантический альянс 15 мая, практически синхронно с властями Финляндии.

Суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии за взятки в размере 1,4 млрд рублей. Такой срок он получил в совокупности с назначенным ранее: в июне 2019-го его приговорили к 13 годам строгого режима.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство ведет переговоры о возобновлении поставок с косметическими брендами, которые были исключены из списка товаров для параллельного импорта. Глава министерства не назвал конкретных производителей, но исключены были марки в диапазоне от Garnier и L’Oréal до Maison Margiela и Yves Saint Laurent.

К новостям культуры. Ирина Старшенбаум сыграет в триллере «Земля обетованная» британского режиссера Майкла Уинтерботтома. Вместе с ней в фильме снимутся Дуглас Бут («Грязь») и Гарри Меллинг (серия фильмов о Гарри Поттере).

Вышел первый трейлер комедии «Молодой человек», которая рассказывает о неудачливом выпускнике МГУ Ване Ревзине, к тридцати годам оказавшемся на дне. В ролях — Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Данила Козловский, Данила Поперечный и другие.

В сети появился первый тизер «Добычи» — приквела культового боевика «Хищник» 1987 года, где главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. Премьера картины — 5 августа.

В возрасте 73 лет скончался Рики Гардинер, гитарист Дэвида Боуи и Игги Попа, сочинивший музыку к самому известному треку последнего — «The Passenger». Гардинер страдал от болезни Паркинсона.

«Читай-город» отмечает десять лет с момента запуска интернет-магазина и проводит приуроченную к юбилею онлайн-игру. Среди призов — сертификаты и промокоды от «Афиши» и образовательного проекта «Правое полушарие интроверта».

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