У приквела «Хищника» появился первый тизер и дата выхода

В ролике две девушки пытаются спрятаться от Хищника. Одна из них наводит стрелу в сторону темного леса, в то время как на ее лбу появляется след от лазера инопланетянина.

Действие картины происходит во время Гражданской войны в США. Главная героиня, девушка-команч Нура, вопреки традициям племени хочет стать воином. Ей предстоит столкнуться с Хищником, впервые оказавшимся на Земле, и вступить с ним в борьбу.

Режиссером картины стал Дэн Трахтенберг, сценарий написал Патрик Эйсон, роль Нуры исполнила Эмбер Мидтандер. Картина выйдет на стриминговом сервисе Hulu 5 августа.

«Добыча» станет пятой частью основной франшизы «Хищник». После оригинального фильма 1987 года с Арнольдом Шварценеггером последовал «Хищник-2» 1990 года, затем «Хищники», выпущенные в 2010-м, и еще один «Хищник», появившийся в 2018-м.

Серия фильмов также дважды пересекалась с франшизой «Чужой» — в 2004 году вышел «Чужой против Хищника», а через три года его продолжение — «Чужие против Хищника: Реквием».