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Умер Рики Гардинер, гитарист Дэвида Боуи, Игги Попа и соавтор «The Passenger»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:00

Скончался британский музыкант и композитор Рики Гардинер. Об этом сообщает Rolling Stone.

Ему было 73 года, он страдал от болезни Паркинсона. Гардинер работал с Дэвидом Боуи и Игги Попом над одними из их наиболее значимых альбомов — «Low» и «Lust for Life» соответственно. Обе пластинки вышли вышли в 1977 году. Для «The Passenger», пожалуй самой известной композиции Игги Попа, Гардинер сочинил музыку.

В том же 1977-м Поп при поддержке Боуи и Гардинера отправился в тур, приуроченный к выходу его альбома «The Idiot», — Боуи при этом выступал в роли клавишника. Записи с участием всех троих музыкантов можно услышать на живом альбоме Игги Попа «TV Eye», увидевшем свет в 1978 году.

Затем Рики Гардинер перестал выступать в составе концертных групп, сосредоточился на студийной работе и выпустил несколько записей в разных жанрах — от классического рока до эмбиента и классики. Также он играл в прог-рок-группе Beggar’s Opera.

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