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Экс-полковник МВД Захарченко получил 16 лет колонии за взятки

Семён Гудошников
Сегодня в 19:33

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, экс-полковника Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Такой срок Захарченко получил в совокупности с назначенным ранее — в июне 2019-го его приговорили к 13 годам строгого режима. Дополнительно экс-полковнику назначили штраф в 500 млн рублей. Защита осужденного обжалует приговор.

По данным следствия, с 2007 по 2016 год Захарченко систематически получал взятки от организованной преступной группы. В нее входили бизнесмены Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, которым экс-полковник помогал уйти от ответственности. Всего за указанный период Захарченко получил взяток на 1,4 млрд рублей.

Маркелов, совладелец группы компаний «1520», получил восемь лет колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск. Также фигурантами дела стали бывшие адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин, которым суд назначил 8 лет колонии и штрафы по 500 млн рублей.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Его дело приобрело широкий резонанс из‑за того, что при обыске в квартире его сводной сестры обнаружили больше 8 млрд рублей наличными.

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