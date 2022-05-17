Ирина Старшенбаум снимется в военном триллере Майкла Уинтерботтома

Ирина Старшенбаум сыграет в триллере «Земля обетованная». Об этом сообщает Variety.

Действие картины развернется во времена британского мандата в Тель-Авиве 1930-х годов. Сюжет расскажет о двух британских полицейских Томасе Уилкине и Джеффри Мортоне, которые охотятся за поэтом и сионистским борцом за свободу Авраамом Штерном.

Помимо Старшенбаум, в «Земле обетованной» снимутся Дуглас Бут («Грязь») и Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере.

Кресло режиссера займет британец Майкл Уинтерботтом. Он снял такие картины, как «Ее сердце», «Убийца внутри меня», «Дорога на Гуантанамо» и «Жадность».