Появился трейлер комедии «Молодой человек» с Табаковым, Козловским и Поперечным в главных ролях

Planeta Inform опубликовала первый трейлер комедии «Молодой человек». Премьера фильма состоится 9 июня.

Картина рассказывает о неудачливом выпускнике МГУ Ване Ревзине, который к 30 годам оказался на дне: жена ушла к КМС по боксу, с работы в банке уволили, а до закрытия ипотеки за маленькую студию еще много лет.

Он узнает, что его бывший одноклассник-двоечник Коля стал успешным бизнесменом, который объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Тогда Ваня решает подделать документы и поехать на соревнования с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.