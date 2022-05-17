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Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Виктория Шанина
Сегодня в 11:15

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщается в твиттере представительства страны в Североатлантическом альянсе.

15 мая Власти Швеции официально объявили о решении подать заявку на членство в НАТО. Отмечается, что в альянсе страна будет выступать против размещения ядерного оружия и постоянных баз на своей территории.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в альянс положительно скажется на безопасности страны и шведского народа.

С соответствующим заявлением 15 мая также выступила Швеция. Голосование в парламенте об окончательном решении страны состоится 17 мая.

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