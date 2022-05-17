Россия и Украина приостановили переговорный процесс

Переговоры между Россией и Украиной не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, пишет ТАСС.

Руденко добавил, что Украина не предоставила ответа на предложенный РФ проект договора. По его мнению, решение Евросоюза выделить Киеву еще 500 млн евро на закупки оружия затягивает конфликт. Замглавы МИДа отметил, что украинская сторона пытается размыть положения, согласованные на переговорах.

Об остановке переговоров заявил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский», — сказал он. Подоляк добавил, что Украина не собирается отдавать что‑либо, «чтобы сохранить лицо Путина», поскольку «общество заплатило огромную цену».

Последний очный раунд россйиско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 29 марта. Тогда Украина представила в письменном виде свои предложения по урегулированию конфликта. Среди них — отказ от вступления Украины в НАТО, внеблоковый статус страны, отказ от ядерного и другого оружия массового поражения. После стамбульской встречи Россия снизила боевую активность на киевском и черниговском направлениях.

1 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Киев в отходе от важнейших договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Украинская сторона, в свою очередь, стала говорить, что после событий в Буче с российскими переговорщиками стало особенно сложно продолжать общение.