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Мантуров: Минпромторг обсуждает возобновление поставок с рядом косметических брендов

Денис Ламехов
Сегодня в 19:19

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство ведет переговоры о возобновлении поставок с косметическими брендами, которые были исключены из списка товаров для параллельного импорта. Слова министра передает ТАСС.

Мантуров добавил: «Почему у нас, например, L’Oréal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение? А мы все-таки ответственно подходим к таким шагам». Французская компания L’Oréal построила завод в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области в 2010 году, в 2015-м — расширила его мощности. Там производятся средства по уходу за волосами и кожей, а также краски для волос L’Oréal и Garnier.

В список исключений, который Минпромторг утвердил своим приказом, кроме упомянутых французских марок вошли, например, La Roche-Posay, Kiehl’s, Maybelline, а также косметика, которая выпускается по лицензии под именами крупных фешен-брендов, включая Yves Saint Laurent, Prada и Maison Margiela.

Министерство опубликовало список товаров для параллельного импорта 6 мая. В него вошли 96 позиций, включая одежду любых марок, продукцию более 50 зарубежных автомобильных брендов, а также смартфоны и электронику Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony и Intel.

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