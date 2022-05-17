«Читай-город» отмечает юбилей и проводит игру с призами от «Афиши» и «Правого полушария интроверта»

Российская книжная сеть «Читай-город» отмечает 10 лет с момента запуска интернет-магазина и проводит приуроченную к юбилею онлайн-игру. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Игра доступна по ссылке. Список призов выглядит так:

— 50 сертификатов по 4000 рублей на покупки в интернет-магазине «Читай-города»;

— 3 промокода по 1000 рублей на оплату любого мероприятия в приложении «Афиша»;

— 3 сертификата на экскурсии на сумму до 5000 рублей от сервиса Tripster;

— 5 промокодов на годовой запас пиццы от «Додо Пиццы»;

— курс по литературе, кино или философии от образовательной платформы «Правое полушарие интроверта».

Поучаствовать в онлайн-игре можно с 17 по 22 мая. Организаторы обещают, что новые задания будут появляться каждый день.