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Глава Минцифры заявил, что Россия не планирует закрывать YouTube

Виктория Шанина
Сегодня в 13:53

Российские власти не намерены блокировать доступ к видеохостингу YouTube на территории страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на выступление главы Минцифры Максута Шадаева на форуме «Новые горизонты».

«Прежде всего, когда мы что‑то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил министр.

Он также отметил, что перед Россией стоит задача создать качественный аналог американской видеоплатформе, который смог бы с ней конкурировать.

Ранее в России запретили соцсети Instagram* и Facebook*, принадлежащие компании Meta*. TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать им ролики из‑за рубежа.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook запрещены на территории России.

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