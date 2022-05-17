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Песков: разблокировка сервисов Meta* в России не исключена

Виктория Шанина
Сегодня в 12:48

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможной разблокировки сервисов Meta* в России. Однако это произойдет только в случае соблюдения компанией законов страны, пишет РИА «Новости».

По словам Пескова, Meta отказывалась удалять материалы, которые носят экстремистский характер и противоречат российским законам.

«Они отказывались это обсуждать на протяжении нескольких лет. Невозможно было заставить их открыть здесь офис по закону о „приземлении“. И так далее и тому подобное. Поэтому если соблюдаются законы РФ, возможно, открываются другие горизонты для взаимодействия», — сказал пресс-секретарь Кремля.

21 марта Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram* и Facebook*, принадлежащие компании, в России запрещены.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Instagram и Facebook запрещены на территории России.

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