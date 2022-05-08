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Площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. квадратных метров 19:05
Поздравление Путина с Днем Победы, Шути Гатва в «Докторе Кто» и другие новости дня
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Боно и Эдж из U2 выступили в киевском метро 16:52
Шути Гатва стал новым Доктором в сериале «Доктор Кто» 15:49
СК задержал мэра Называевска Омской области из‑за масштабного пожара в городе 15:23
Warner Bros. Pictures/YouTube
В сеть выложили музыкальный отрывок из байопика об Элвисе Пресли 14:46
Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны 13:59
Минздрав Израиля с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту 13:51
Xiaomi заявила, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами со стороны властей Индии 13:07
«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма»: Путин — в поздравлении других стран с 9 Мая 12:46
В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22.00 и отправлять блогерам донаты 12:42
Festival_Cannes/Twitter
The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации 11:59
За сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса 11:15
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Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA 8:58
Фото: Натали Портман в образе Джейн Фостер на съемках «Тор: Любовь и гром» Вчера в 20:58
Рогозин сообщил о задержании на Байконуре граждан Великобритании и Беларуси Вчера в 19:57
Дайджест

Поздравление Путина с Днем Победы, Шути Гатва в «Докторе Кто» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:15

Региональный СК задержал мэра Называевска (Омская область) Виктора Лупиноса по делу о масштабных пожарах, которые начались 6 мая и повредили не менее 100 строений. Лупиносу предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда стран ко Дню Победы. В них он заявил, что общий долг сейчас — не допустить «возрождения нацизма».

Каннский кинофестиваль отказал ряду российских журналистов в аккредитации из‑за «спецоперации» на Украине. Одобрение прошли только те СМИ, «которые соответствуют позиции фестиваля относительно ситуации».

Германия выразила опасения, что миру грозит «самый сильный голод со времен Второй мировой войны». Причины — засуха, а также кризис из‑за коронавируса и «спецоперации» на Украине.

С 20 мая Израиль отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну. А с 10 мая — разрешает иностранцам сдавать перед посадкой в самолет тест на антиген вместо ПЦР.

Россиянин Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Он победил мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Xiaomi сообщила об угрозах в отношении ее топ-менеджеров во время допроса индийским управлением правоприменения. Допрос проводился по делу об аресте более 752,4 млн долларов на счетах индийского подразделения компании из‑за незаконных переводов.

Сербский тренер Зоран Терзич возглавил женскую сборную России по волейболу. По словам президента ВФВ Станислава Шевченко, он приступит к своей работе «в скором времени».

Власти Китая ввели очередные ограничения для подростков и их деятельности в интернете. Несовершеннолетним запретили смотреть прямые трансляции после 22.00 и отправлять донаты блогерам.

Warner Bros. поделился музыкальным отрывком из байопика об Элвисе Пресли. В двухминутном видео легендарный рок-н-ролльщик в исполнении Остина Батлера дебютирует на сцене, а девушки в зале сходят с ума.

Новым Доктором в следующем сезоне сериала «Доктор Кто» станет Шути Гатва. Вы наверняка его знаете по роли Эрика из «Полового воспитания».

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