В сеть выложили музыкальный отрывок из байопика об Элвисе Пресли

Зрители и девушки в особенности сходят с ума от выступления Пресли, а те, кому только предстоит выйти на сцену, не знают, что и думать о «музыкальном супергерое». Здесь же певца замечает менеджер Том Паркер (Том Хэнск), который сразу понимает, что с этим «тощим мальчиком» он должен поработать вместе.

Warner Bros. поделилась музыкальным отрывком из биографической картины, посвященной Элвису Пресли . В двухминутном видео легендарный рок-н-ролльщик в исполнении Остина Батлера дебютирует на сцене.

Бывшая жена Элвиса Пресли Присцилла уже посмотрела фильм и много раз пересматривала трейлер, пролив немало слез. «Я заново прожила каждый момент в этом фильме. Мне потребовалось несколько дней, чтобы преодолеть эмоции», — написала она.

В феврале режиссер Баз Лурманн показал первый трейлер «Элвиса». Мировая премьера картины запланирована на 24 июня.

Картина расскажет о жизни певца, начиная с его военной карьеры и заканчивая успешным покорением нескольких музыкальных жанров: от поп-музыки до кантри и рок-н-ролла. Звездный путь короля рок-н-ролла покажут через призму сложных отношений с менеджером Паркером.

Помимо Батлера и Хэнкса в фильме снялись Энсел Элгорт, Гарри Стайлз, Аарон Тейлор-Джонсон и Майлс Теллер.