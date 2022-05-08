перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма»: Путин — в поздравлении других стран с 9 Мая 12:46
В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22.00 и отправлять блогерам донаты 12:42
Festival_Cannes/Twitter
The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации 11:59
За сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса 11:15
Володин: 10 128 санкций против России — это «вызовы, чтобы стать сильнее» 9:57
Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA 8:58
Фото: Натали Портман в образе Джейн Фостер на съемках «Тор: Любовь и гром» Вчера в 20:58
Рогозин сообщил о задержании на Байконуре граждан Великобритании и Беларуси Вчера в 19:57
Красная звезда на логотипе Роскосмоса, слив трейлера «Аватара-2» и другие новости дня
Вчера в 18:49 дайджест
9 Мая Луганск переименуют на один день в Ворошиловград. Так город назывался во времена СССР Вчера в 18:42
«Талибан»* обязал женщин носить хиджабы Вчера в 16:56
Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах Вчера в 16:52
Новая администрация Херсонской области решила вернуть региону герб времен Российской империи Вчера в 15:57
Кадр из клипа Леди Гаги «Hold My Hand»
Леди Гага выпустила клип на песню «Hold My Hand» Вчера в 15:38
Мобильные операторы ДНР и ЛНР перевели абонентов на российский план нумерации +7 Вчера в 14:57
Съемки последних «Стражей Галактики» завершились Вчера в 13:59
На Красной площади прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий на Украине Вчера в 13:38
«Челси» объявил о продаже клуба бизнесмену Тодду Боули Вчера в 13:35
В Голливуде обсуждают сиквел «Человека тьмы», первого фильма Сэма Рейми о супергерое Вчера в 12:49
roscosmos.ru
Роскосмос временно изменил логотип корпорации на красную звезду Вчера в 12:47

The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:59

Каннский кинофестиваль отказал ряду российских журналистов в аккредитации из‑за «спецоперации» на Украине. Об этом The Wrap сообщили двое российских журналистов, которых раньше допускали к мероприятиям, но в этом году встретили отказом.

Собеседники издания рассказали о встрече с руководительницей пресс-службы фестиваля Агнесой Леруа. Она сказала им, что в Каннах «ждали, пока отношения между Россией и Украиной наладятся», но, поскольку до начала фестиваля осталось менее двух недель, было принято решение отказать всем российским журналистам.

Леруа заявила The Wrap, что одобрение прошли только те СМИ, «которые соответствуют позиции фестиваля относительно ситуации на Украине». Она не ответила на вопрос о том, удостоверял ли фестиваль каких‑либо других российских журналистов.

«Я указала, что мой сайт не имеет никакого отношения к [российскому] правительству, но у них, вероятно, нет возможности проверить эту информацию», — сказала редактор Cinemaholics Екатерина Карслиди. В своем твиттере она написала, что «ее официально игнорирует Каннский кинофестиваль».

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри станет французский актер Венсан Линдон.

Карслиди удивилась, как «один из крупнейших кинофестивалей Европы буквально бросил российских журналистов, имея при этом российские фильмы в официальном отборе». Биографическую драму «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова покажут в основном конкурсе.

Собеседник The Wrap полагает, что организаторы фестиваля «не знали, как определить, кто есть кто, и решили просто отказать всем, чтобы не создавать проблем». Другой источник сказал, что высказывается о «спецоперации» в своем блоге, но не может делать этого от лица издания, чтобы не подвергать редакторов «огромному риску».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить