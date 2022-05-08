The Wrap: Каннский кинофестиваль отказал российским журналистам в аккредитации

Каннский кинофестиваль отказал ряду российских журналистов в аккредитации из‑за «спецоперации» на Украине. Об этом The Wrap сообщили двое российских журналистов, которых раньше допускали к мероприятиям, но в этом году встретили отказом.

Собеседники издания рассказали о встрече с руководительницей пресс-службы фестиваля Агнесой Леруа. Она сказала им, что в Каннах «ждали, пока отношения между Россией и Украиной наладятся», но, поскольку до начала фестиваля осталось менее двух недель, было принято решение отказать всем российским журналистам.

Леруа заявила The Wrap, что одобрение прошли только те СМИ, «которые соответствуют позиции фестиваля относительно ситуации на Украине». Она не ответила на вопрос о том, удостоверял ли фестиваль каких‑либо других российских журналистов.

«Я указала, что мой сайт не имеет никакого отношения к [российскому] правительству, но у них, вероятно, нет возможности проверить эту информацию», — сказала редактор Cinemaholics Екатерина Карслиди. В своем твиттере она написала, что «ее официально игнорирует Каннский кинофестиваль».

В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри станет французский актер Венсан Линдон.