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Германия предупредила об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Миру грозит «самый сильный голод со времен Второй мировой войны» из‑за засухи, кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и военных действий на территории Украины. Таким предупреждением поделилась с Bild министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

«Всемирная продовольственная программа исходит из того, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькое известие таково, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших», — сказала она.

Шульце настаивает на прекращении использования топлива из растительных масел. «4,4% топлива — это продукты питания и корма. Это должно быть сведено к нулю — не только в Германии, но и во всем мире, насколько это возможно. В Германии мы ежегодно заливаем в баки автомобилей 2,7 млрд литров топлива из растительных масел — это почти половина урожая подсолнечного масла на Украине», — заявила министр.

В марте Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала рост цен на продукты питания на рекордные с 1990 года 12,6%. Это связывают с серьезным повышением стоимости растительного масла и зерновых, которые для России и Украины являются ключевыми в аграрном экспорте.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призывал «сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и крах глобальной продовольственной системы». По его мнению, военный конфликт на территории Украины «нарушает цепочки поставок и вызывает стремительный рост цен на топливо, продукты питания и транспорт».

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