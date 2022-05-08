Минздрав Израиля с 20 мая отменяет обязательный ПЦР-тест в аэропорту

С 20 мая власти Израиля отменяют обязательный ПЦР-тест в аэропорту при прибытии в страну. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Вместе с тем иностранным туристам разрешат сдавать перед посадкой в самолет тест на антиген вместо ПЦР, который был обязательным ранее. Для этого необходимо пройти проверку на антиген за сутки до вылета. Это решение вступает в силу 10 мая.

«Пассажирам, приземляющимся в аэропорту Бен-Гурион с 20 мая 2022 года, больше не нужно будет проходить ПЦР-тестирование», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Соответствующие решения были приняты, так как в стране снизились показатели заболеваемости коронавирусом. Оценку ситуации провели специалисты Минздрава и сотрудники Управления аэропортов.

Израиль принимает туристов из России, прошедших вакцинацию от коронавируса (признан «Спутник V»). С 9 апреля разрешено регулярное и чартерное авиасообщение, прямые рейсы есть из Москвы, Сочи и Минеральных Вод.