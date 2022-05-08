Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной России по волейболу

Серб Зоран Терзич занял пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко.

«В этом году у нас будут сборы и турнир, в самом скором времени Зоран приступит к своей работе. Также скоро у нас будет такое серьезное мероприятие, как спартакиада. В зависимости от нее мы будем выстраивать график сборов. Место сборов также зависит от спартакиады, будем подстраиваться под нее», — заявил Шевченко.

Терзич специализируется на работе с женскими командами. В 2018 году он стал тренером года по версии Европейской конфедерации волейбола (CEV), тогда же возглавил турецкий клуб «Фенербахче».