Президент России направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ряду стран, в том числе Украине. Краткие выдержки опубликованы на сайте Кремля.

«Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», — говорится в посланиях.

Пожелания Путин направил «лидерам и гражданам» Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также «народам» Грузии и Украины.

В поздравлениях главам ДНР и ЛНР российский президент написал, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами», и военнослужащие, принимающие участие в военных действиях на территории Украины, «как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны».

Также Путин обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины. Он подчеркнул «недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен» в те годы.