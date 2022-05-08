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Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:58

Российский боксер Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Бивол победил мексиканца Сауля Канело Альвареса в Лас-Вегасе. Судьи приняли единогласное решение.

На счету Бивола 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, а титулом WBA он владеет с 2017 года. У Альвареса 57 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

Бивол по решению WBA вышел на ринг без флага России и национальной символики.

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