Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Об этом сообщает «Чемпионат».

На счету Бивола 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, а титулом WBA он владеет с 2017 года. У Альвареса 57 побед (39 нокаутом), два поражения и две ничьи.

Бивол по решению WBA вышел на ринг без флага России и национальной символики.