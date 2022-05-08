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СК задержал мэра Называевска Омской области из‑за масштабного пожара в городе

Виктория Шанина
Сегодня в 15:23

Следственный комитет России задержал мэра Называевска (город в Омской области) Виктора Лупиноса. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Лупинос задержан по делу о масштабных пожарах, которые начались 6 мая. В Называевске пострадало более 100 строений. Как пишет РИА «Новости», уничтожены 88 домов, два человека погибли.

По версии следствия, Виктор Лупинос не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по третьей части статьи 285 УК.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

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