Шути Гатва стал новым Доктором в сериале «Доктор Кто»

«Не хватает слов, чтобы описать, как я себя чувствую. Смесь глубокого почтения, чрезмерного возбуждения и, конечно же, немного испуганности. Эта роль и шоу так много значат для многих во всем мире, включая меня самого, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с величайшей осторожностью относился к этой уникальной ответственности и привилегии», — сказал Гатва.

Би-би-си объявил имя актера, который сыграет 14-го Доктора в новом сезоне британского сериала «Доктор Кто». Им станет Шути Гатва, известный по шоу «Половое воспитание».

На этой роли Гатва сменит Джоди Уиттакер. Телеканал обещает больше подробностей в ближайшее время по новому сезону.

Расселл Т.Дэвис, шоураннер девятого и десятого сезонов «Доктора Кто», сменит на этом посту Криса Чибнолла. Премьера 14-го, юбилейного сезона намечена 2023 год.