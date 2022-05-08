В Китае подросткам запретили смотреть трансляции после 22.00 и отправлять блогерам донаты

Государственное Управление радио и телевидения Китая ввело очередные ограничения для подростков и их деятельности в интернете. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, опубликованные властями страны.

В частности, подросткам младше 16 лет запретили смотреть прямые трансляции блогеров после 22.00. За исполнением этого требования обязали следить сами стриминговые платформы.

Вместе с тем несовершеннолетним запретили отправлять деньги или виртуальные подарки блогерам. Ответственность за это также будет лежать на платформах.

«Платформы должны осознавать чрезвычайную важность и срочность регулирования сферы прямых трансляций для защиты несовершеннолетних пользователей», — говорится в документе.

За последний год власти Китая уже несколько раз вводили ограничения для несовершеннолетних. В частности, подросткам разрешили проводить за видеоиграми не более трех часов в неделю.