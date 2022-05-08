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Xiaomi заявила, что ее топ-менеджеры столкнулись с угрозами со стороны властей Индии

Виктория Шанина
Сегодня в 13:07

Китайская компания Xiaomi сообщила об угрозах физического насилия и принуждения в отношении ее топ-менеджеров во время допроса индийским управлением правоприменения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Власти Индии арестовали более 752,4 млн долларов на счетах индийского подразделения Xiaomi. Причина — незаконные денежные переводы. Xiaomi India считает все выплаты роялти и выписки в банк законными.

В заявлении компании утверждается, что сотрудники индийского регулятора предупреждали бывшего управляющего директора Xiaomi в Индии Ману Кумара Джайна, финансового директора Самира Б.С.Рао и членов их семей о «тяжелых последствиях» в случае, если они не предоставят заявления в соответствии с требованиями ведомства.

Им «угрожали <…> тяжелыми последствиями, включая арест, ущерб карьерным перспективам, уголовную ответственность и физическое насилие, если они не дадут показания в соответствии с распоряжениями управления», заявляет компания. В итоге они принудительно сделали требуемые заявления.

Управление правоприменения называет обвинения Xiaomi необоснованными и заявляет, что топ-менеджеры дали показания «добровольно в наиболее благоприятной обстановке».

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