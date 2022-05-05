Заявление Израиля об извинениях Путина, Esquire в России сменит имя и другие новости дня

Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина за слова Сергея Лаврова о евреях-антисемитах, рассказали в офисе премьер-министра Израиля. Беннет также поблагодарил Путина за разъяснение его отношения к еврейскому народу и памяти о холокосте.

Санкции против России могут быть сняты только после согласования с Украиной, сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что достижение соглашения между странами «еще очень далеко».

В Испании по запросу СБУ задержали украинского блогера Анатолия Шария, а затем отпустили под подписку о невыезде. Украинские власти возбудили против него два уголовных дела.

В Алма-Ате переименовали памятное шествие «Бессмертный полк», но его формат оставили прежним. Теперь акция называется «Поклонимся героям».

В российские музеи вернулись картины из коллекции братьев Морозовых — их везли из Парижа почти 20 дней. В июне полотна покажут в ГМИИ имени Пушкина.

Медиахолдинг Independent Media продолжит выпускать Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health, но под новыми названиями. Редакции изданий продолжат работу в прежнем составе.

Константин Райкин избран временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценического искусства. 12 апреля ректор ВШСИ Анатолий Полянкин уволил Райкина с должности худрука, а уже через четыре дня оказался под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым, Аскаром Ильясовым и Евгением Стычкиным в главных ролях. Картина рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии.

На ютьюб-канале HBO Max появился свежий тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Премьера намечена на 21 августа.

Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в Signal Music Residency. Впервые в этом году наряду с музыкантами и саунд-продюсерами к участию приглашены видеохудожники.