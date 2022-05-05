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Дэниел Рэдклифф начал продавать мантии из «Гарри Поттера». Выручку он направит на помощь украинцам 21:48
A$AP Rocky опубликовал клип «D.M.B.» c Рианной в главной роли 21:43
Документалистам, которые хотят поразмышлять о будущем России, выделят гранты на съемки фильмов 20:58
В Венецию с 1 июля будут пускать по предварительной регистрации 20:52
Заявление Израиля об извинениях Путина, Esquire в России сменит имя и другие новости дня
20:50 дайджест
В Казахстане пройдет референдум по вопросу изменения Конституции. Он состоится 5 июня 19:54
В офисе премьер-министра Израиля сказали, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях-антисемитах 19:52
Третьяковская галерея покажет отреставрированную графику Шагала, Кандинского, Гончаровой и Ларионова 19:26
Экс-редакторы Doxa обвинили Владимира Метелкина в абьюзе. Редакция заявила, что была не в курсе 18:58
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» 18:57
David Lee/Flickr
Wolf Alice анонсировали выход мини-альбома «Blue Lullaby» и опубликовали первый трек с него 18:35
Российский сериал «Естественный отбор» получил приз аргентинского фестиваля BUEIFF Web Series 18:18
Отели на курортах России начали снижать цены 18:06
Число избыточных смертей, связанных с пандемией, составило 15 млн за два года 17:22
Производитель кофе Paulig продал бизнес в России 17:13
Канцлер Германии Шольц: санкции против России будут снимать по согласованию с Украиной 16:57
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В Битцевском лесу появятся четыре скейт-парка и два памп-трека 16:30
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Путин: в Кремле «знают качество» информации в «Википедии», ей лучше не доверять 16:04
В Петербурге задержали пять человек за антивоенные посты. Им может грозить до 10 лет тюрьмы 15:54
Дайджест

Заявление Израиля об извинениях Путина, Esquire в России сменит имя и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:50

Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина за слова Сергея Лаврова о евреях-антисемитах, рассказали в офисе премьер-министра Израиля. Беннет также поблагодарил Путина за разъяснение его отношения к еврейскому народу и памяти о холокосте.

Санкции против России могут быть сняты только после согласования с Украиной, сказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что достижение соглашения между странами «еще очень далеко».

В Испании по запросу СБУ задержали украинского блогера Анатолия Шария, а затем отпустили под подписку о невыезде. Украинские власти возбудили против него два уголовных дела.

В Алма-Ате переименовали памятное шествие «Бессмертный полк», но его формат оставили прежним. Теперь акция называется «Поклонимся героям».

В российские музеи вернулись картины из коллекции братьев Морозовых — их везли из Парижа почти 20 дней. В июне полотна покажут в ГМИИ имени Пушкина.

Медиахолдинг Independent Media продолжит выпускать Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health, но под новыми названиями. Редакции изданий продолжат работу в прежнем составе.

Константин Райкин избран временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценического искусства. 12 апреля ректор ВШСИ Анатолий Полянкин уволил Райкина с должности худрука, а уже через четыре дня оказался под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент» с Никитой Ефремовым, Аскаром Ильясовым и Евгением Стычкиным в главных ролях. Картина рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии.

На ютьюб-канале HBO Max появился свежий тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Премьера намечена на 21 августа.

Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в Signal Music Residency. Впервые в этом году наряду с музыкантами и саунд-продюсерами к участию приглашены видеохудожники.

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