Издания Esquire, Cosmopolitan и Harper’s Bazaar продолжат выходить в России под новыми названиями

Медиахолдинг Independent Media продолжит выпускать Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health. Названия изданий изменят, рассказала PeopleTalk гендиректор компании Наталья Веснина.

10 марта американский конгломерат Hearst отозвал лицензии у Independent Media на выпуск российских версий журналов. Веснина пообещала «новые версии привычных продуктов с расширенной концепцией», которые стали возможны после отзыва лицензии.

Редакции изданий останутся в том же составе, технологическая платформа сохранится. «Выводить локальные версии мы будем поэтапно, и очень скоро вы уже узнаете новые имена части из них», сказала Веснина.

Решается вопрос печатных выпусков в связи с дефицитом мелованной бумаги и компонентов для печати, рассказала она. «Мы видим интерес к бумажным версиям как со стороны рекламодателей, так и со стороны читателей», — подчеркнула Веснина и добавила, что «если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем».

По ее словам, Independent Media ощутил уход зарубежных рекламодателей, но цифровые площадки гарантируют компании «устойчивость и генерируют достаточный для деятельности компании доход».

10 марта, когда Hearst отозвал лицензии, главред Esquire Сергей Минаев представил последний печатный номер журнала с Эдуардом Лимоновым на обложке. Тогда он сообщил, что издание закрывается.