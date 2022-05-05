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Канцлер Германии Шольц: санкции против России будут снимать по согласованию с Украиной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Санкции против России могут быть сняты только после согласования с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern, передает ТАСС.

По его словам, для начала России «придется достигнуть соглашения с Украиной», хотя до этого «еще очень далеко».

«Все по мере сил поддерживают Украину и одновременно не хотят, чтобы дело дошло до прямой конфронтации между НАТО и Россией. Мы морально обязаны помогать Украине», — сказал канцлер.

В этот же день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Оба лидера назвали разговор очень важным и очень хорошим. Замешательство, которое было в прошлом, устранено. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте», — сообщили в администрации главы ФРГ.

Несколько недель назад Штайнмайер был вынужден отменить визит в Киев, потому что там не захотели его принимать из‑за якобы тесных связей с Россией. После этого свою поездку отменил и Шольц.

16 апреля Зеленский сказал, что в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе Киев откажется от переговоров. Спустя несколько дней российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил, что «мы никаких ультиматумов не терпим».

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