На ютьюб-канале HBO Max появился тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В ролике можно увидеть основных персонажей — Таргариенов, их вассалов, а также драконов.
Действие «Дома дракона» разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.
«Дом дракона» будет выходить на HBO Max с 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.
Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.
Подробности по теме
Посмотрите первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»