На ютьюб-канале HBO Max появился тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В ролике можно увидеть основных персонажей — Таргариенов, их вассалов, а также драконов.

Действие «Дома дракона» разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.