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Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:57

На ютьюб-канале HBO Max появился тизер-трейлер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». В ролике можно увидеть основных персонажей — Таргариенов, их вассалов, а также драконов.

Действие «Дома дракона» разворачивается за два столетия до событий «Игры престолов» и рассказывает о гражданской войне между Таргариенами. В основе сценария — книга «Пламя и кровь» Джорджа Мартина.

«Дом дракона» будет выходить на HBO Max с 21 августа. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Главные роли сыграли Мэтт Смит, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

Подробности по теме
Посмотрите первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»
Посмотрите первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»
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