перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Работы из собрания братьев Морозовых покажут в Пушкинском музее в июне 15:13
Соловьев Live/RuTube
Команда Соловьева создала чат-бот для жалоб на уральцев, занимающихся «антироссийской деятельностью» 14:55
Shell потеряла более 4 млрд долларов из‑за ухода из России 14:52
В Театре Романа Виктюка покажут спектакль «Люблюнемогу» 14:36
Фестиваль Signal открыл прием заявок в музыкальную резиденцию 13:59
Трафик в онлайн-магазинах российских брендов вырос после ухода западных 13:47
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признаваемой 13:46
Издания Esquire, Cosmopolitan и Harper’s Bazaar продолжат выходить в России под новыми названиями 13:37
Шария в Испании отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос об экстрадиции блогера на Украину Обновлено в 13:05
В Алма-Ате переименовали «Бессмертный полк». Теперь акция называется «Поклонимся героям» 12:59
Клип Инстасамки и CMH признали незаконным, усмотрев в нем пропаганду АУЕ 12:55
Netflix/YouTube
Нил Патрик Харрис пробует холостяцкую жизнь в тизере сериала «Без пары» 12:33
В России выявили 5011 новых случаев коронавируса 11:08
Помните Скрепыша из Microsoft Office? Теперь он есть в Halo Infinite — его можно нацепить на оружие 10:59
Сделка по продаже «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф» завершена 10:52
Venti Views/Unsplash
Акционеры подали в суд на Netflix за то, что сервис вовремя не сообщил им о снижении подписчиков 9:52
Росавиация продлила временное закрытие 11 аэропортов юга России до 13 мая 9:20
Калининградский автозавод выделил работникам участки под огороды 8:59
Ленни Кравиц и Гас Ван Сэнт снимутся в черной комедии «Тренер» от автора «Американской истории Х» 1:47
Виола Дэвис намерена вновь сыграть Аманду Уоллер в новом сериале по мотивам «Отряда самоубийц» 0:59

Шария в Испании отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос об экстрадиции блогера на Украину

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:19
Обновлено сегодня в 13:05:

Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде, сообщает телеканал «360» со ссылкой на корреспондента ВГТРК. Блогер будет ждать у себя дома в Каталонии окончания рассмотрения процесса об экстрадиции на Украину.

4 мая в Испании по запросу Службы безопасности Украины задержали украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Задержать Шария удалось в результате «многоуровневой спецоперации» и «благодаря тесному сотрудничеству» СБУ с офисом генерального прокурора и международными партнерами.

В телеграм-канале Шария после новостей о задержании появилась запись. Блогер поделился постом своей жены, в котором она опубликовала фотографию попугая в Барселоне, с подписью: «И правда комедия».

На Украине Шария подозревают в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти — статьи 111 и 161 Уголовного кодекса страны. По версии следствия, он вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также, предположительно, «действовал по заказу иностранных структур».

Обвинения Шарию предъявили в феврале 2021 года, блогера объявили в розыск. Тогда говорилось, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

Шария уже арестовывали в Нидерландах по запросу Украины в 2013 году, но суд отказал в его экстрадиции. В январе 2022 года, по данным Delfi.lt, его лишили статуса беженца, полученного им десять лет назад.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
СБУ
Люди
Анатолий Шарий
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить