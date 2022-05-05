Шария в Испании отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос об экстрадиции блогера на Украину

4 мая в Испании по запросу Службы безопасности Украины задержали украинского блогера Анатолия Шария. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Задержать Шария удалось в результате «многоуровневой спецоперации» и «благодаря тесному сотрудничеству» СБУ с офисом генерального прокурора и международными партнерами.

В телеграм-канале Шария после новостей о задержании появилась запись. Блогер поделился постом своей жены, в котором она опубликовала фотографию попугая в Барселоне, с подписью: «И правда комедия».

На Украине Шария подозревают в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти — статьи 111 и 161 Уголовного кодекса страны. По версии следствия, он вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также, предположительно, «действовал по заказу иностранных структур».

Обвинения Шарию предъявили в феврале 2021 года, блогера объявили в розыск. Тогда говорилось, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

Шария уже арестовывали в Нидерландах по запросу Украины в 2013 году, но суд отказал в его экстрадиции. В январе 2022 года, по данным Delfi.lt, его лишили статуса беженца, полученного им десять лет назад.