Борьба с первой вспышкой ВИЧ в СССР в трейлере «Нулевого пациента»

В сети появился первый трейлер сериала «Нулевой пациент». Премьера первой серии запланирована на 19 мая на «Кинопоиске», затем каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю.
Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Сюжет рассказывает о молодом враче Кирсане Аюшеве, который подозревает, что несколько его пациентов больны ВИЧ, но старшие коллеги отказываются ему верить.
В сериале снялись Никита Ефремов («Хороший человек»), Аскар Ильясов («Тренер»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река») и другие.
В качестве режиссеров выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарист проекта — Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).
«Наша история абсолютно реальна, она рассказывает о заражении 75 детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране. Сейчас у нас более миллиона ВИЧ-положительных людей. Именно поэтому важно говорить об этом вслух, называть вещи своими именами. Проблема есть, но мы знаем, как с ней бороться», — рассказал Стычкин.