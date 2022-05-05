Борьба с первой вспышкой ВИЧ в СССР в трейлере «Нулевого пациента»

В сети появился первый трейлер сериала «Нулевой пациент». Премьера первой серии запланирована на 19 мая на «Кинопоиске», затем каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю.

Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Сюжет рассказывает о молодом враче Кирсане Аюшеве, который подозревает, что несколько его пациентов больны ВИЧ, но старшие коллеги отказываются ему верить.