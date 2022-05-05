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Борьба с первой вспышкой ВИЧ в СССР в трейлере «Нулевого пациента»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:43

В сети появился первый трейлер сериала «Нулевой пациент». Премьера первой серии запланирована на 19 мая на «Кинопоиске», затем каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю.

Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Сюжет рассказывает о молодом враче Кирсане Аюшеве, который подозревает, что несколько его пациентов больны ВИЧ, но старшие коллеги отказываются ему верить.

В сериале снялись Никита Ефремов («Хороший человек»), Аскар Ильясов («Тренер»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река») и другие.

В качестве режиссеров выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарист проекта — Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).

«Наша история абсолютно реальна, она рассказывает о заражении 75 детей и четырех взрослых, которое стало началом распространения ВИЧ в стране. Сейчас у нас более миллиона ВИЧ-положительных людей. Именно поэтому важно говорить об этом вслух, называть вещи своими именами. Проблема есть, но мы знаем, как с ней бороться», — рассказал Стычкин.

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