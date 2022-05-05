Константин Райкин избран врио ректора Высшей школы сценических искусств

Константин Райкин избран временно исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценического искусства (ранее — Театральной школы Константина Райкина). Об этом сообщает журнал «Театр».

За его назначение высказались большинство сотрудников и учащихся школы. «Первым шагом нового врио ректора стало урегулирование задолженности за электроэнергию перед ООО „Каскад-Энергосбыт“ в размере более 4,6 млн рублей, которая накопилась с июля 2021 года», — говорится в заявлении студсовета.

Долг будет погашен в полном объеме благодаря финансовой поддержке спонсоров школы. Также юристы проводят анализ задолженности учебного заведения перед преподавателями, заявили в ВШСИ.

12 апреля ректор Анатолий Полянкин уволил Райкина с должности художественного руководителя вуза. В студсовете ВШСИ это решение назвали «неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов».

16 апреля Полянкин оказался под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве в особо крупном размере. Производство открыли в декабре 2021 года после заявления Константина Райкина о хищении Полянкиным помещений его фонда.

Сегодня студенческий совет школы сообщил о возможной «дисквалификации Полянкина как ректора ВШСИ», пишет журнал «Театр». Студсовет обозначил основания для этого следующим образом: «Ранее Полянкин в трех инстанциях проиграл дела по ликвидации Фонда имени Аркадия Райкина, за последние несколько месяцев суды восстановили на работе двух педагогов, ранее незаконно им уволенных».