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В Алма-Ате переименовали «Бессмертный полк». Теперь акция называется «Поклонимся героям»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

В Алма-Ате переименовали памятное шествие «Бессмертный полк», но суть его оставили прежним. Теперь акция называется «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»), передает «Sputnik Казахстан» после брифинга с представителями общественных организаций.

Формат мероприятия не изменился: жители города пройдут по улицам от Парка культуры и отдыха до Вечного огня в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров призвал «не политизировать» праздник 9 Мая и не устраивать провокаций.

«Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», — сказал он.

«Бессмертный полк» запретили проводить в США и Ирландии.

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