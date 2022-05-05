В Алма-Ате переименовали «Бессмертный полк». Теперь акция называется «Поклонимся героям»

В Алма-Ате переименовали памятное шествие «Бессмертный полк», но суть его оставили прежним. Теперь акция называется «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»), передает «Sputnik Казахстан» после брифинга с представителями общественных организаций.

Формат мероприятия не изменился: жители города пройдут по улицам от Парка культуры и отдыха до Вечного огня в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров призвал «не политизировать» праздник 9 Мая и не устраивать провокаций.

«Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», — сказал он.

«Бессмертный полк» запретили проводить в США и Ирландии.