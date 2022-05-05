В офисе премьер-министра Израиля сказали, что Путин извинился за слова Лаврова о евреях-антисемитах

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял извинения Владимира Путина за слова Сергея Лаврова о евреях-антисемитах. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера по итогам разговора с президентом России.

Там отметили, что Беннет поблагодарил Путина за разъяснение его отношения к еврейскому народу и памяти о холокосте. Президент России во время разговора выразил поздравление в честь 74-го Дня независимости Израиля. Беннет поблагодарил его и за это, говорят в канцелярии.

В беседе лидеров стран была затронута проблема эвакуации мирных граждан из Мариуполя. В офисе израильского премьера утверждают, что Путин пообещал разрешить эвакуацию гражданских лиц, в том числе раненых, через гуманитарные коридоры при содействии ООН и Красного Креста.

В сообщении Кремля, посвященном телефонному разговору Путина и Беннета, об извинениях за слова Лаврова не говорится.

1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset глава российского МИД заявил, что еврейские корни Владимира Зеленского не значат, что говорить о «денацификации» Украины бессмысленно. «Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — добавил Лавров.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал заявление Лаврова «непростительным и возмутительным», указав на «ужасную историческую ошибку». «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — отметил он.

Тогда уже российский МИД ответил израильскому, опубликовав статью «Об антисемитизме». В ней российское ведомство обвинило правительство Израиля в «поддержке неонацистского режима в Киеве» и рассказало об исторических примерах сотрудничества евреев с нацистами.