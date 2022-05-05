Работы из собрания братьев Морозовых покажут в Пушкинском музее в июне

28 июня Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина откроет выставку «Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми — представителями богатейшей семьи предпринимателей и меценатов», — заявили в музее.

Посетителям представят одни из главных работ Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо, сообщается на сайте ГМИИ имени Пушкина. В собрании меценатов также были произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Казимира Малевича, Ильи Репина и других.

В январе директор музея Марина Лошак сообщала, что вариант этой выставки показывался в Париже: экспозицию «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» в фонде Louis Vuitton открыл 21 сентября 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон.

Изначально планировалось, что парижская выставка проработает до 22 февраля, однако после введения санкций против России возникли проблемы с возвращением произведений искусства, срок работы экспозиции был продлен. Сегодня, 5 мая, полотна вернулись в российские музеи, их транспортировка заняла почти 20 дней.

16 марта «Афиша Daily» рассказала о полотнах из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже. Всего в Россию должны были вернуться порядка 200 произведений искусства.