Фестиваль Signal открыл прием заявок в музыкальную резиденцию

Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в Signal Music Residency. Впервые в этом году наряду с музыкантами и саунд-продюсерами к участию приглашены видеохудожники, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе проекта.

Прием заявок продолжится до 10 июля, а отправить ее можно по этой ссылке. С 8 по 14 августа участники музыкальной резиденции поработают в Москве, а в следующие два дня отправятся на монтаж в Никола-Ленивец. 18 августа резиденты откроют фестиваль комьюнити-лайвом на сцене Möbius.