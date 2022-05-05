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Фестиваль Signal открыл прием заявок в музыкальную резиденцию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Фестиваль Signal открыл прием заявок на участие в Signal Music Residency. Впервые в этом году наряду с музыкантами и саунд-продюсерами к участию приглашены видеохудожники, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе проекта.

Прием заявок продолжится до 10 июля, а отправить ее можно по этой ссылке. С 8 по 14 августа участники музыкальной резиденции поработают в Москве, а в следующие два дня отправятся на монтаж в Никола-Ленивец. 18 августа резиденты откроют фестиваль комьюнити-лайвом на сцене Möbius.

Фестиваль Signal в прошлом году

© Пресс-материалы
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Кураторы резиденции — электронные музыканты Андрей Антонец (OID) и Антон Минц. В этом году в команду кураторов также войдут Александра Гаврилова и Сергей Титов — опытные медиахудожники из проекта Stain. Они будут отвечать за арт-направление программы.

В прошлом году кураторы приняли к рассмотрению 150 заявок, к участию в программе было допущено 8 артистов.

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