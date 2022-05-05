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Коллекция братьев Морозовых вернулась в Россию из Франции

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:44

В Россию вернулись экспонаты выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», которая проходила во Франции. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

«Возвращение коллекции Морозовых — это результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании», — рассказала она.

По ее словам, перевозка продолжалась почти 20 дней, последние машины с экспонатами пересекли границу 2 мая. В настоящее время картины уже доставили в государственные музеи.

Всего в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ им. Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 — из Третьяковской галереи и два — из Русского музея. В ближайшее время полную коллекцию из собрания братьев Морозовым можно будет увидеть в Москве в ГМИИ им. Пушкина.

16 марта «Афиша Daily» рассказала о полотнах из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже. Среди них — работы Пьера Огюста Ренуара и Винсента Ван Гога, «Женщина, держащая плод» Поля Гогена и «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. Всего в Россию должны были вернуться порядка 200 произведений искусства.

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