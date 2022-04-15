Блокировка сайта The Moscow Times, иск против Apple и другие новости дня

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт русской службы The Moscow Times. Причиной стала статья о сотрудниках ОМОНа, отказавшихся участвовать в «военной операции» на Украине.

МВД объявило в розыск проект-менеджера Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, запрещен в РФ) Руслана Шаведдинова. Розыск связан с уголовным делом о создании экстремистского сообщества и участии в нем.

В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за приостановки импорта, продаж и техобслуживания в России. В судебном процессе примет участие Роспотребнадзор.

Владимир Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей, следует из декларации. Доход Михаила Мишустина в прошлом году составил 18,3 млн рублей.

Дмитрий Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов, чтобы «более тщательно контролировать» их приток в Россию. Это нужно для «обеспечения национальной безопасности страны, особенно в текущей ситуации».

С 4 марта по 11 апреля в суды поступило 610 дел по административной статье о дискредитации армии. В лидерах — Калининградская область, Петербург и Крым. Москва в статистику не входит, поскольку по ней нет открытых данных.

Разработчики электроники выступили против закона об уголовном наказании за исполнение санкций, введенных против России. Они заявили, что могут лишиться подавляющего большинства компонентов, поступающих из‑за рубежа.

В России с середины марта выросли продажи алкогольных напитков. За две недели джина купили на 60% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Продажи пива выросли на 9–15%, а водки — на 10–13%.

Из App Store пропало приложение Альфа-банка. Отмечается, что последняя версия приложения «продолжит работать быстро и надежно».

Илон Маск намерен открыть исходный код Twitter в случае покупки соцсети. Так он даст пользователям возможность видеть содержимое алгоритмов сервиса.

Резюме Александра Маккуина, составленное им в возрасте 24 лет, продадут на аукционе в Нью-Йорке. Оно хранилось в личной коллекции Элис Смит, которая в ранние годы продвигала дизайнера, а затем стала его другом.