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Производители электроники выступили против закона об уголовном наказании за исполнение санкций

Денис Ламехов
Сегодня в 12:10

Российские производители электроники выступили против закона об уголовном наказании за исполнение санкций, введенных против России, — они заявили, что могут лишиться подавляющего большинства компонентов, поступающих из‑за рубежа. Об этом сообщает Forbes.

Руководитель Ассоциации разработчиков и производителей электроники (входят более 100 компаний, включая производителей ИТ-решений для ретейла «Атол» и «Эвотор», производителя оборудования для спутникового ТВ GS Group) Иван Покровский уточнил, что, согласно его данным, российские разработчики могут недосчитаться 95% импортных устройств для выпуска электронного оборудования.

Сейчас в Россию запрещены поставки только 5% необходимых компонентов, рассказал Покровский. Это процессоры, микроконтроллеры и другие сложные в производстве устройства. «Однако нам все еще поставляют стандартные полупроводники и электромеханические компоненты», — сообщил руководитель АРПЭ.

Проект закона об уголовной ответственности за следование санкциям против России предполагает, что российские компании не вправе отказаться от работы с подсанкционными организациями, если это противоречит их деловым интересам, указывает Forbes.

Покровский отмечает, что если российские компании будут обязаны продавать комплектующие компаниям, находящимся под санкциями, то иностранные поставщики разорвут контракты, чтобы не нарушить условия санкций.

«Для зарубежных поставщиков это отчасти морально-этическая проблема: если они сохранят поставки, то нарушат западные санкции, а если их партнер в России откажется помогать компаниям под санкциями, то в тюрьму может попасть уже он», — отметил глава ассоциации. Максимальное наказание, согласно проекту закона, составляет до 10 лет лишения свободы.

Покровский заявил, что в случае принятия законопроекта России придется разрабатывать все компоненты самостоятельно. «Однако сейчас большая часть производства заточена под военно-промышленный комплекс, и для массового выпуска компонентов для гражданского оборудования (например, телекоммуникационных сетей) в России недостаточно ни мощностей, ни качества производства на площадках», — сообщил руководитель АРПЭ.

Российский союз промышленников и предпринимателей также подверг документ критике. Ассоциация рассказала о сообщениях компаний из России, согласно которым крупные зарубежные инвесторы намереваются свернуть «совместные многомиллиардные инвестиционные проекты в России», если закон будет принят. Так страна лишится товаров и услуг, необходимых для бизнеса и населения, заявили в союзе.

Глава холдинга NSG, выпускающего телекоммуникационное оборудование, Георгий Коняев сообщил Forbes, что поддерживает позицию АРПЭ, но не дал уточняющие комментарии.

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