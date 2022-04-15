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Илон Маск запланировал открыть исходный код Twitter в случае покупки соцсети

Денис Ламехов
Сегодня в 14:01

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что намерен открыть исходный код Twitter в случае покупки соцсети. Его слова передает The New York Times.

Маск заявил, что желает дать пользователям возможность видеть содержимое алгоритмов сервиса. Согласно его заявлению, это бы исправило нынешнюю ситуацию, когда «одним твитам вдруг достается больше просмотров, а другим — меньше, а причины происходящего не объясняются» сервисом публично.

«У меня есть сильное интуитивное ощущение, что наличие публичной платформы, которая пользуется максимальным доверием и широко инклюзивна, чрезвычайно важно для будущего человечества. Меня вообще не волнует экономика», — добавил он.

Маск также заявил: «Я не уверен, что смогу приобрести ее (соцсеть. — Прим. ред.)». Вчера, 14 февраля, предприниматель обратился к Twitter с предложением, согласно которому он выкупит все акции компании за 43 млрд долларов и станет ее полноправным владельцем.

В своем заявлении Маск указал, что у Twitter есть экстраординарный потенциал и он — именно тот человек, который сможет его правильно раскрыть.

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