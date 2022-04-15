МВД объявило в розыск проект-менеджера ФБК* Руслана Шаведдинова

МВД РФ объявило в розыск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* и соратника Алексея Навального Руслана Шаведдинова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Розыск связан с уголовным делом о создании экстремистского сообщества и участии в нем, которое возбудили 28 сентября 2021 года.

Дело также завели против Алексея Навального, Леонида Волкова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и других. Максимальное наказание по этому обвинению — шесть лет тюрьмы.

Ранее Шаведдинова и других соратников Навального внесли в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

*ФБК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.