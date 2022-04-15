В Москве рассмотрят иск к Apple из‑за ухода компании из России

В ближайшее время в Пресненском суде Москвы начнется рассмотрение иска «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу Apple ООО «Эппл Рус» из‑за ухода компании из России. Об этом пишут «Известия».

«Мы ждем этого заседания, так как получаем сотни жалоб российских потребителей, которые начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники», — рассказал глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов

Организация требует признать нарушением приостановку импорта, продаж и техобслуживания в России. «Общественная потребительская инициатива» считает, что Apple нарочно пытается лишить своих российских клиентов тех функций, ради которых они покупали технику компании.

По данным издания, организация требует возобновить работу сервисов и продажу техники. Кроме того, суд должен арестовать счета и имущество дочерней структуры.

Отмечается, что в судебном процессе примет участие Роспотребнадзор.