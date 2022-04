Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Moscow Times

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Русской службы Moscow Times. Об этом говорится на сайте издания.

В редакции Moscow Times отметили, что не получали никаких уведомлений от государственных органов.

В копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации упоминается это решение и указан материал издания «11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой».

По подсчетам «Роскомсвободы», за первый месяц после начала «военной операции» Генпрокуратура заблокировала 769 сайтов и ссылок. Везде причиной назывались ложные сведения об этой самой «операции».

В частности, в реестр запрещенных попали сайты «Медузы»*, «Дождя»*, «Эха Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, Colta, «Важных историй»*, «Настоящего времени»*, «Голоса Америки»*, ТВ-2, «Тайги.инфо», «Кавказского узла»*, The New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Бумаги» и TJ.

* Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.